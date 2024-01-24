Огляд казино Вавада
|Тип діяльності:
|Інтернет-казино;
|Рік заснування:
|2017;
|Мови сайту:
|Українська, Російська, Англійська, Німецька, Польська, Португальська, Іспанська, Турецька, Казахська;
|Компанія-оператор:
|Vavada B.V.;
|Ліцензування:
|Ліцензія Кюрасао (Curacao), No. 8048/JAZ;
|Сертифікація:
|iTEch Labs;
|Постачальники ігрових слотів:
|NetEnt, Microgaming, Quickspin, Yggdrasil, Push Gaming, NYX, Group Gaming, Amatic, Betsoft, Relax Gaming, Thunderkick, Elk Studios, NoLimit City, Big Time Gaming (BTG), Endorphina, Evolution Gaming, Blueprint Gaming, NextGen Gaming, Ainsworth Software, Iron Dog Studio, 1×2 Gaming, Just For The Win, Genesis Gaming;
|Постачальники ігор з живим дилером:
|NetEnt, Microgaming, Evolution Gaming;
|Загальна кількість ігор:
|3600+;
|Доступність для гравців з:
|Україна, Казахстан, Білорусь, Польща, Канада, Бразилія, Фінляндія, Греція, країни Балтії, СНД, Росія, країни ЄС;
|Способи оплати:
|Visa, MasterCard, Piastrix, ecoPayz, Perfect Money, Skrill, Rapid Transfer, Neteller, Litecoin, Ripplehere, Bitcoin, Docoin, MuchBetter, Bitcoin;
|Мінімальний депозит/виведення коштів через картку:
|50 гривень;
|Мінімальний депозит/виведення коштів через електронний гаманець:
|50 гривень;
|Ліміти на виведення коштів:
|Без обмежень;
|Час очікування на виведення коштів:
|від 5 хвилин до 24 годин (середньо до 30 хвилин);
|Служба підтримки:
|Живий чат 24/7, Skype, E-mail;
|Мобільний додаток:
|Адаптивний веб-сайт;
|Офіційний веб-сайт:
|vavada.com;
Нове і сучасне онлайн казино під брендом VAVADA з’явилося в 2017 році і відразу зайняло гідне місце в серцях азартних гравців на всьому просторі СНД, ліцензію казино ВАВАДА надає оператор на Кюросао, софт даного казино є повністю оригінальним, що дає гарантію гравцеві на чесну віддачу слотів і відсутність можливості з боку казино впливати на результат ставок або випадання бонусних ігор. Казино VAVADA, власником якого виступає компанія Vavada B.V., не дискредитувало себе скандалами, що дозволяє гравцеві спокійно грати в казино на реальні гроші. Однією з цікавих фішок казино Vavada виступає можливість грати на умовні фішки, а вигравати реальні гроші в щотижневих ексклюзивних турнірах.
Основний сайт казино Vavada дуже зручний у використанні, незалежно граєте ви з настільного комп’ютера, ноутбука або іншого мобільного пристрою, адаптивний дизайн і висока швидкість завантаження, забезпечують приємне і якісне дозвілля, в незалежності від гри, яку вибрав гемблер. У футері сайту, ви можете знайти основну інформацію по роботі сайту, а саме:
- Категорії ігор, такі як: Слоти, Рулетки, Лайв Ігри, Турніри;
- Різні способи оплати реальними грошима;
- Список компаній, які надають ліцензований Софт від світових гравців індустрії азартних ігор;
- Можливість перевірити валідність ліцензії оператора Кюрасао.
Vavada реєстрація в казино
Щоб повністю зануритися в світ азарту і адреналіну, для початку вам потрібно зареєструватися на проекті і не важливо, хочете ви грати на реальні гроші або бажаєте крутити демо слоти. Процес реєстрації досить простий, вам знадобитися вказати мобільний номер або e-mail адресу, придумати пароль і погодитися з Правилами та Умови сайту казино, після чого натиснути на кнопку “Реєстрація”. Додатково підтверджувати реєстрацію не потрібно. Після реєстрації вам доступний вхід в особистий кабінет, в якому ви зможете здійснювати наступні операції:
- Вказати своє ім’я на сайті, воно буде відображатися в різних рейтингах і турнірах, а також під час вашої гри в Лайв казино;
- Здійснювати депозити і виводи грошей;
- Прописати анкетні дані, вони будуть потрібні при виведенні виграшів понад 1000 $ в еквіваленті вашої валюти;
- Активувати різні Бонуси та промокоди;
- Переглядати історію гри, ставок і депозитів;
- Отримувати важливі листи від менеджерів казино;
- Переглядати Ваш поточний статус гравця.
Казино Вавада бонуси та акції
Гравець – це основна цінність будь-якого казино, з цим пов’язаний і той факт, що кожне казино намагається не тільки отримати нових гравців, але і утримати старих, використовуючи при цьому різні бонусні системи і программи лояльності, казино Vavada в даному випадку не є винятком, а кількість пропонованих подарунків можна вважати унікальним на всьому просторі гемблінг індустрії СНД, розглянемо найпопулярніші бонуси та акції, доступні, як свіжезареєстрованним гравцям, так і старожилам казино:
- 100% Бонус на перший депозит (в межах 1 000 доларів згідно з курсом валюти сайту казино Вавада), даний тип подарунка, активується автоматично при першому депозиті і вимагає відіграш в розмірі х35 вейджер, на активацію і відіграш даного бонусу виділяється 14 днів, а максимальний виграш в разі відіграшу тільки за рахунок бонусних коштів х 10.
- Кешбек 10% щомісяця – один з найприємніших бонусів даного казино, максимальний виграш не передбачений, а відіграш вейджер можливий протягом 14 днів і становить всього х5.
- Кеш-турнір – ще один вид заохочення гравця, на старті турніру у вас на балансі будуть умовні фішки, докуповувати ці фішки можна два рази за турнір (вартість покупки, кількість фішок і мінімальний статус залежать від турніру), перемагає той, хто за підсумком турніру накопичив більшу кількість фішок, в кожному такому турнірі може бути різна кількість призових місць. Детальніше про умови, дні проведення і призові місця, можна дізнатися з соціальних мереж казино Вавада або на сайті, у вкладці “Турніри”.
- Індивідуальний Бонус. Даний тип бонуса зазвичай видається хай-рол гравцям або гравцям, які активно грають в казино, щоб отримати даний тип Бонусу, необхідно написати в онлайн-чат підтримку, з проханням надати Індивідуальний Бонус.
- Промокод казино VAVADA – це числовий символ, який видається гравцеві і активується у вкладці Бонуси в Особистому кабінеті, даний тип подарункового купона дає гравцеві безкоштовні обертання (фріспіни) в слотах, з індивідуальною умовою відіграшу.
Casino Vavada ігри
Сучасне інтернет казино, щоб активно розвиватися і залучати нових гравців, повинно мати в своєму арсеналі велику кількість цікавих азартних ігор і в даному питанні, ВАВАДА гідно надає гравцеві море захоплюючих ігор. Дане казино – ліцензійне, а це значить, що в списку ігор представлені тільки офіційні провайдери з чесним RTP, нижче наведені основні провайдери:
|🎰 Провайдери
|🎲 Середній RTP
|NetEnt
|96.51%
|Microgaming
|96.48%
|Playtech
|95.30%
|Evolution Gaming
|98.28%
|Pragmatic Play
|96.50%
|Yggdrasil
|96.00%
|Quickspin
|96.28%
|Red Tiger
|96.30%
|Play’n GO
|96.20%
|Push Gaming
|96.40%
|Big Time Gaming
|96.50%
Казино ВАВАДА динамічно розвивається і регулярно поповнює список не тільки нових ігор, але і провайдерів, граючи в даному казино, справжній лудоман буде спокійний, що гра ведеться чесно, а з боку казино не додаються ніяких зусиль в питаннях підкручення слотів або софта.
Casino VAVADA висновки
Детально вивчивши казино Вавада, зробивши кілька депозитів і відігравши пару сесій в слоти та інші ігри, можна зробити об’єктивні висновки і виділити наступні:
Плюси онлайн казино Вавада, такі:
- Приємний дизайн казино. Грати в казино Вавада дійсно зручно з будь-якого пристрою, слоти крутяться швидко, сайт в цілому не гальмує на будь-яких типах пристроїв, з будь-якою швидкістю інтернету;
- Проект заточений виключно на гравців зі Східної Європи;
- Адекватний онлайн саппорт, готовий відповісти на будь-яке питання протягом пари хвилин;
- Мінімальний депозит в 1$ (20 гривень);
- Комісія за поповнення ігрового балансу, казино бере на себе;
- Ліцензійний софт;
- Промокоди;
- Індивідуальні бонуси гравцям;
- Відсутність обов’язкової верифікації при виведенні коштів до 1 000 дол в еквіваленті;
- Можливість поповнення з карт ПриватБанку;
- Щотижневі розіграші цінних призів та подарунків;
- Швидкі виплати виграшів, в середньому до 1 години.
- Низький поріг допустимого бонусу при першому депозиті, якщо здійснювати перший депозит понад 1000 $ в еквіваленті, бонуси не буде зарахований;
- Відсутність бонусів на повторні депозити;
- При виведенні сум понад 1000 $ потрібна верифікація.