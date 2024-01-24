Січень 24 2024 12:00am

Огляд казино Вавада Тип діяльності: Інтернет-казино; Рік заснування: 2017; Мови сайту: Українська, Російська, Англійська, Німецька, Польська, Португальська, Іспанська, Турецька, Казахська; Компанія-оператор: Vavada B.V.; Ліцензування: Ліцензія Кюрасао (Curacao), No. 8048/JAZ; Сертифікація: iTEch Labs; Постачальники ігрових слотів: NetEnt, Microgaming, Quickspin, Yggdrasil, Push Gaming, NYX, Group Gaming, Amatic, Betsoft, Relax Gaming, Thunderkick, Elk Studios, NoLimit City, Big Time Gaming (BTG), Endorphina, Evolution Gaming, Blueprint Gaming, NextGen Gaming, Ainsworth Software, Iron Dog Studio, 1×2 Gaming, Just For The Win, Genesis Gaming; Постачальники ігор з живим дилером: NetEnt, Microgaming, Evolution Gaming; Загальна кількість ігор: 3600+; Доступність для гравців з: Україна, Казахстан, Білорусь, Польща, Канада, Бразилія, Фінляндія, Греція, країни Балтії, СНД, Росія, країни ЄС; Способи оплати: Visa, MasterCard, Piastrix, ecoPayz, Perfect Money, Skrill, Rapid Transfer, Neteller, Litecoin, Ripplehere, Bitcoin, Docoin, MuchBetter, Bitcoin; Мінімальний депозит/виведення коштів через картку: 50 гривень; Мінімальний депозит/виведення коштів через електронний гаманець: 50 гривень; Ліміти на виведення коштів: Без обмежень; Час очікування на виведення коштів: від 5 хвилин до 24 годин (середньо до 30 хвилин); Служба підтримки: Живий чат 24/7, Skype, E-mail; Мобільний додаток: Адаптивний веб-сайт; Офіційний веб-сайт: vavada.com;

Нове і сучасне онлайн казино під брендом VAVADA з’явилося в 2017 році і відразу зайняло гідне місце в серцях азартних гравців на всьому просторі СНД, ліцензію казино ВАВАДА надає оператор на Кюросао, софт даного казино є повністю оригінальним, що дає гарантію гравцеві на чесну віддачу слотів і відсутність можливості з боку казино впливати на результат ставок або випадання бонусних ігор. Казино VAVADA, власником якого виступає компанія Vavada B.V., не дискредитувало себе скандалами, що дозволяє гравцеві спокійно грати в казино на реальні гроші. Однією з цікавих фішок казино Vavada виступає можливість грати на умовні фішки, а вигравати реальні гроші в щотижневих ексклюзивних турнірах.

Основний сайт казино Vavada дуже зручний у використанні, незалежно граєте ви з настільного комп’ютера, ноутбука або іншого мобільного пристрою, адаптивний дизайн і висока швидкість завантаження, забезпечують приємне і якісне дозвілля, в незалежності від гри, яку вибрав гемблер. У футері сайту, ви можете знайти основну інформацію по роботі сайту, а саме:

Категорії ігор, такі як: Слоти, Рулетки, Лайв Ігри, Турніри;

Різні способи оплати реальними грошима;

Список компаній, які надають ліцензований Софт від світових гравців індустрії азартних ігор;

Можливість перевірити валідність ліцензії оператора Кюрасао.

Vavada реєстрація в казино

Щоб повністю зануритися в світ азарту і адреналіну, для початку вам потрібно зареєструватися на проекті і не важливо, хочете ви грати на реальні гроші або бажаєте крутити демо слоти. Процес реєстрації досить простий, вам знадобитися вказати мобільний номер або e-mail адресу, придумати пароль і погодитися з Правилами та Умови сайту казино, після чого натиснути на кнопку “Реєстрація”. Додатково підтверджувати реєстрацію не потрібно. Після реєстрації вам доступний вхід в особистий кабінет, в якому ви зможете здійснювати наступні операції:

Вказати своє ім’я на сайті, воно буде відображатися в різних рейтингах і турнірах, а також під час вашої гри в Лайв казино;

Здійснювати депозити і виводи грошей;

Прописати анкетні дані, вони будуть потрібні при виведенні виграшів понад 1000 $ в еквіваленті вашої валюти;

Активувати різні Бонуси та промокоди;

Переглядати історію гри, ставок і депозитів;

Отримувати важливі листи від менеджерів казино;

Переглядати Ваш поточний статус гравця.

Казино Вавада бонуси та акції

Гравець – це основна цінність будь-якого казино, з цим пов’язаний і той факт, що кожне казино намагається не тільки отримати нових гравців, але і утримати старих, використовуючи при цьому різні бонусні системи і программи лояльності, казино Vavada в даному випадку не є винятком, а кількість пропонованих подарунків можна вважати унікальним на всьому просторі гемблінг індустрії СНД, розглянемо найпопулярніші бонуси та акції, доступні, як свіжезареєстрованним гравцям, так і старожилам казино:

100% Бонус на перший депозит (в межах 1 000 доларів згідно з курсом валюти сайту казино Вавада) , даний тип подарунка, активується автоматично при першому депозиті і вимагає відіграш в розмірі х35 вейджер, на активацію і відіграш даного бонусу виділяється 14 днів, а максимальний виграш в разі відіграшу тільки за рахунок бонусних коштів х 10.

, даний тип подарунка, активується автоматично при першому депозиті і вимагає відіграш в розмірі х35 вейджер, на активацію і відіграш даного бонусу виділяється 14 днів, а максимальний виграш в разі відіграшу тільки за рахунок бонусних коштів х 10. Кешбек 10% щомісяця – один з найприємніших бонусів даного казино, максимальний виграш не передбачений, а відіграш вейджер можливий протягом 14 днів і становить всього х5.

– один з найприємніших бонусів даного казино, максимальний виграш не передбачений, а відіграш вейджер можливий протягом 14 днів і становить всього х5. Кеш-турнір – ще один вид заохочення гравця, на старті турніру у вас на балансі будуть умовні фішки, докуповувати ці фішки можна два рази за турнір (вартість покупки, кількість фішок і мінімальний статус залежать від турніру), перемагає той, хто за підсумком турніру накопичив більшу кількість фішок, в кожному такому турнірі може бути різна кількість призових місць. Детальніше про умови, дні проведення і призові місця, можна дізнатися з соціальних мереж казино Вавада або на сайті, у вкладці “Турніри”.

– ще один вид заохочення гравця, на старті турніру у вас на балансі будуть умовні фішки, докуповувати ці фішки можна два рази за турнір (вартість покупки, кількість фішок і мінімальний статус залежать від турніру), перемагає той, хто за підсумком турніру накопичив більшу кількість фішок, в кожному такому турнірі може бути різна кількість призових місць. Детальніше про умови, дні проведення і призові місця, можна дізнатися з соціальних мереж казино Вавада або на сайті, у вкладці “Турніри”. Індивідуальний Бонус . Даний тип бонуса зазвичай видається хай-рол гравцям або гравцям, які активно грають в казино, щоб отримати даний тип Бонусу, необхідно написати в онлайн-чат підтримку, з проханням надати Індивідуальний Бонус.

. Даний тип бонуса зазвичай видається хай-рол гравцям або гравцям, які активно грають в казино, щоб отримати даний тип Бонусу, необхідно написати в онлайн-чат підтримку, з проханням надати Індивідуальний Бонус. Промокод казино VAVADA – це числовий символ, який видається гравцеві і активується у вкладці Бонуси в Особистому кабінеті, даний тип подарункового купона дає гравцеві безкоштовні обертання (фріспіни) в слотах, з індивідуальною умовою відіграшу.

Casino Vavada ігри

Сучасне інтернет казино, щоб активно розвиватися і залучати нових гравців, повинно мати в своєму арсеналі велику кількість цікавих азартних ігор і в даному питанні, ВАВАДА гідно надає гравцеві море захоплюючих ігор. Дане казино – ліцензійне, а це значить, що в списку ігор представлені тільки офіційні провайдери з чесним RTP, нижче наведені основні провайдери:

🎰 Провайдери 🎲 Середній RTP NetEnt 96.51% Microgaming 96.48% Playtech 95.30% Evolution Gaming 98.28% Pragmatic Play 96.50% Yggdrasil 96.00% Quickspin 96.28% Red Tiger 96.30% Play’n GO 96.20% Push Gaming 96.40% Big Time Gaming 96.50%

Казино ВАВАДА динамічно розвивається і регулярно поповнює список не тільки нових ігор, але і провайдерів, граючи в даному казино, справжній лудоман буде спокійний, що гра ведеться чесно, а з боку казино не додаються ніяких зусиль в питаннях підкручення слотів або софта.

Casino VAVADA висновки

Детально вивчивши казино Вавада, зробивши кілька депозитів і відігравши пару сесій в слоти та інші ігри, можна зробити об’єктивні висновки і виділити наступні:

Плюси онлайн казино Вавада, такі:

Приємний дизайн казино. Грати в казино Вавада дійсно зручно з будь-якого пристрою, слоти крутяться швидко, сайт в цілому не гальмує на будь-яких типах пристроїв, з будь-якою швидкістю інтернету;

Проект заточений виключно на гравців зі Східної Європи;

Адекватний онлайн саппорт, готовий відповісти на будь-яке питання протягом пари хвилин;

Мінімальний депозит в 1$ (20 гривень);

Комісія за поповнення ігрового балансу, казино бере на себе;

Ліцензійний софт;

Промокоди;

Індивідуальні бонуси гравцям;

Відсутність обов’язкової верифікації при виведенні коштів до 1 000 дол в еквіваленті;

Можливість поповнення з карт ПриватБанку;

Щотижневі розіграші цінних призів та подарунків;

Швидкі виплати виграшів, в середньому до 1 години.