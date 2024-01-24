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Vavada Casino

Вавада казино

Що таке казино Вавада?

Історія казино Вавада починається у 2017 році, коли відомий гравець та блогер Макс Блек вирішив відкрити своє віртуальний гральний заклад. За час існування, бренд Vavada впевнено зайняв найвищі позиції у рейтингу кращих казино, здобув повагу та відмінну репутацію від гравців.
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Офіційний сайт Вавада

Вавада

Огляд казино Вавада

Тип діяльності: Інтернет-казино;
Рік заснування: 2017;
Мови сайту: Українська, Російська, Англійська, Німецька, Польська, Португальська, Іспанська, Турецька, Казахська;
Компанія-оператор: Vavada B.V.;
Ліцензування: Ліцензія Кюрасао (Curacao), No. 8048/JAZ;
Сертифікація: iTEch Labs;
Постачальники ігрових слотів: NetEnt, Microgaming, Quickspin, Yggdrasil, Push Gaming, NYX, Group Gaming, Amatic, Betsoft, Relax Gaming, Thunderkick, Elk Studios, NoLimit City, Big Time Gaming (BTG), Endorphina, Evolution Gaming, Blueprint Gaming, NextGen Gaming, Ainsworth Software, Iron Dog Studio, 1×2 Gaming, Just For The Win, Genesis Gaming;
Постачальники ігор з живим дилером: NetEnt, Microgaming, Evolution Gaming;
Загальна кількість ігор: 3600+;
Доступність для гравців з: Україна, Казахстан, Білорусь, Польща, Канада, Бразилія, Фінляндія, Греція, країни Балтії, СНД, Росія, країни ЄС;
Способи оплати: Visa, MasterCard, Piastrix, ecoPayz, Perfect Money, Skrill, Rapid Transfer, Neteller, Litecoin, Ripplehere, Bitcoin, Docoin, MuchBetter, Bitcoin;
Мінімальний депозит/виведення коштів через картку: 50 гривень;
Мінімальний депозит/виведення коштів через електронний гаманець: 50 гривень;
Ліміти на виведення коштів: Без обмежень;
Час очікування на виведення коштів: від 5 хвилин до 24 годин (середньо до 30 хвилин);
Служба підтримки: Живий чат 24/7, Skype, E-mail;
Мобільний додаток: Адаптивний веб-сайт;
Офіційний веб-сайт: vavada.com;

Нове і сучасне онлайн казино під брендом VAVADA з’явилося в 2017 році і відразу зайняло гідне місце в серцях азартних гравців на всьому просторі СНД, ліцензію казино ВАВАДА надає оператор на Кюросао, софт даного казино є повністю оригінальним, що дає гарантію гравцеві на чесну віддачу слотів і відсутність можливості з боку казино впливати на результат ставок або випадання бонусних ігор. Казино VAVADA, власником якого виступає компанія Vavada B.V., не дискредитувало себе скандалами, що дозволяє гравцеві спокійно грати в казино на реальні гроші. Однією з цікавих фішок казино Vavada виступає можливість грати на умовні фішки, а вигравати реальні гроші в щотижневих ексклюзивних турнірах.

Основний сайт казино Vavada дуже зручний у використанні, незалежно граєте ви з настільного комп’ютера, ноутбука або іншого мобільного пристрою, адаптивний дизайн і висока швидкість завантаження, забезпечують приємне і якісне дозвілля, в незалежності від гри, яку вибрав гемблер. У футері сайту, ви можете знайти основну інформацію по роботі сайту, а саме:

  • Категорії ігор, такі як: Слоти, Рулетки, Лайв Ігри, Турніри;
  • Різні способи оплати реальними грошима;
  • Список компаній, які надають ліцензований Софт від світових гравців індустрії азартних ігор;
  • Можливість перевірити валідність ліцензії оператора Кюрасао.

Vavada реєстрація в казино

Щоб повністю зануритися в світ азарту і адреналіну, для початку вам потрібно зареєструватися на проекті і не важливо, хочете ви грати на реальні гроші або бажаєте крутити демо слоти. Процес реєстрації досить простий, вам знадобитися вказати мобільний номер або e-mail адресу, придумати пароль і погодитися з Правилами та Умови сайту казино, після чого натиснути на кнопку “Реєстрація”. Додатково підтверджувати реєстрацію не потрібно. Після реєстрації вам доступний вхід в особистий кабінет, в якому ви зможете здійснювати наступні операції:

  • Вказати своє ім’я на сайті, воно буде відображатися в різних рейтингах і турнірах, а також під час вашої гри в Лайв казино;
  • Здійснювати депозити і виводи грошей;
  • Прописати анкетні дані, вони будуть потрібні при виведенні виграшів понад 1000 $ в еквіваленті вашої валюти;
  • Активувати різні Бонуси та промокоди;
  • Переглядати історію гри, ставок і депозитів;
  • Отримувати важливі листи від менеджерів казино;
  • Переглядати Ваш поточний статус гравця.

Казино Вавада бонуси та акції

Гравець – це основна цінність будь-якого казино, з цим пов’язаний і той факт, що кожне казино намагається не тільки отримати нових гравців, але і утримати старих, використовуючи при цьому різні бонусні системи і программи лояльності, казино Vavada в даному випадку не є винятком, а кількість пропонованих подарунків можна вважати унікальним на всьому просторі гемблінг індустрії СНД, розглянемо найпопулярніші бонуси та акції, доступні, як свіжезареєстрованним гравцям, так і старожилам казино:

  • 100% Бонус на перший депозит (в межах 1 000 доларів згідно з курсом валюти сайту казино Вавада), даний тип подарунка, активується автоматично при першому депозиті і вимагає відіграш в розмірі х35 вейджер, на активацію і відіграш даного бонусу виділяється 14 днів, а максимальний виграш в разі відіграшу тільки за рахунок бонусних коштів х 10.
  • Кешбек 10% щомісяця – один з найприємніших бонусів даного казино, максимальний виграш не передбачений, а відіграш вейджер можливий протягом 14 днів і становить всього х5.
  • Кеш-турнір – ще один вид заохочення гравця, на старті турніру у вас на балансі будуть умовні фішки, докуповувати ці фішки можна два рази за турнір (вартість покупки, кількість фішок і мінімальний статус залежать від турніру), перемагає той, хто за підсумком турніру накопичив більшу кількість фішок, в кожному такому турнірі може бути різна кількість призових місць. Детальніше про умови, дні проведення і призові місця, можна дізнатися з соціальних мереж казино Вавада або на сайті, у вкладці “Турніри”.
  • Індивідуальний Бонус. Даний тип бонуса зазвичай видається хай-рол гравцям або гравцям, які активно грають в казино, щоб отримати даний тип Бонусу, необхідно написати в онлайн-чат підтримку, з проханням надати Індивідуальний Бонус.
  • Промокод казино VAVADA – це числовий символ, який видається гравцеві і активується у вкладці Бонуси в Особистому кабінеті, даний тип подарункового купона дає гравцеві безкоштовні обертання (фріспіни) в слотах, з індивідуальною умовою відіграшу.

Casino Vavada ігри

Сучасне інтернет казино, щоб активно розвиватися і залучати нових гравців, повинно мати в своєму арсеналі велику кількість цікавих азартних ігор і в даному питанні, ВАВАДА гідно надає гравцеві море захоплюючих ігор. Дане казино – ліцензійне, а це значить, що в списку ігор представлені тільки офіційні провайдери з чесним RTP, нижче наведені основні провайдери:

🎰 Провайдери 🎲 Середній RTP
NetEnt 96.51%
Microgaming 96.48%
Playtech 95.30%
Evolution Gaming 98.28%
Pragmatic Play 96.50%
Yggdrasil 96.00%
Quickspin 96.28%
Red Tiger 96.30%
Play’n GO 96.20%
Push Gaming 96.40%
Big Time Gaming 96.50%

Казино ВАВАДА динамічно розвивається і регулярно поповнює список не тільки нових ігор, але і провайдерів, граючи в даному казино, справжній лудоман буде спокійний, що гра ведеться чесно, а з боку казино не додаються ніяких зусиль в питаннях підкручення слотів або софта.

Casino VAVADA висновки

Детально вивчивши казино Вавада, зробивши кілька депозитів і відігравши пару сесій в слоти та інші ігри, можна зробити об’єктивні висновки і виділити наступні:

Плюси онлайн казино Вавада, такі:

  • Приємний дизайн казино. Грати в казино Вавада дійсно зручно з будь-якого пристрою, слоти крутяться швидко, сайт в цілому не гальмує на будь-яких типах пристроїв, з будь-якою швидкістю інтернету;
  • Проект заточений виключно на гравців зі Східної Європи;
  • Адекватний онлайн саппорт, готовий відповісти на будь-яке питання протягом пари хвилин;
  • Мінімальний депозит в 1$ (20 гривень);
  • Комісія за поповнення ігрового балансу, казино бере на себе;
  • Ліцензійний софт;
  • Промокоди;
  • Індивідуальні бонуси гравцям;
  • Відсутність обов’язкової верифікації при виведенні коштів до 1 000 дол в еквіваленті;
  • Можливість поповнення з карт ПриватБанку;
  • Щотижневі розіграші цінних призів та подарунків;
  • Швидкі виплати виграшів, в середньому до 1 години.
Мінуси:
  • Низький поріг допустимого бонусу при першому депозиті, якщо здійснювати перший депозит понад 1000 $ в еквіваленті, бонуси не буде зарахований;
  • Відсутність бонусів на повторні депозити;
  • При виведенні сум понад 1000 $ потрібна верифікація.
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